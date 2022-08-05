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Пятница, 5 августа 2022, 10:58 мск

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Эфиопия возобновит прямые рейсы в Россию

Эфиопия восстановит прямое авиасообщение с Россией с 23 августа. Планируется до трех рейсов в неделю между столицами Москвой и Аддис-Абебе, заявил посол страны Алемайеху Тегену.

«С 23 августа возобновляется авиасообщение, будет три рейса в неделю», – сказал дипломат РИА Новости. Выполнять полеты будут лайнеры Ethiopian Airlines.

Международные перелеты были временно прекращены в связи с пандемией. Алемайеху Тегену надеется, что возобновление авиасообщения повысит интерес россиян к отдыху в Эфиопии.

Россияне вдвое реже стали отдыхать за рубежом по сравнению с 2019 годом. Анализ роуминг-статистики показал, что самыми популярными направлениями для туристов из России стали Белоруссия, Турция и Казахстан.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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