Срок выдачи финского шенгена вырастет до пяти месяцев

Новая визовая политика Финляндии предусматривает сокращение одобренных заявок на шенгенскую визу от россиян. А время оформления визы увеличится до четырех-пяти месяцев, пишет «Вестник АТОР».

С начала сентября 80% времени финские дипмиссии будут уделяться заявкам, связанным с поездками по работе, учебе или семейным вопросам. На туристические заявки оставят 20% временных слотов. Число рассмотренных за день заявлений уменьшат вдвое, до 500 штук на всю Россию.

По данным АТОР, процесс получения финской визы растянется на четыре-пять месяцев. Финляндия натаивает на отмене упрощенного визового режима, что может привести к росту визового сбора с 35 евро до 80 евро.

Сейчас шенгенская виза в финских дипмиссиях оформляется в среднем за 2,5 месяца. Ежедневно рассматривается порядка 1000 заявок. Но доступной записи в визовый центр Финляндии пока нет. В сентябре аналитики ожидают уменьшение спроса за счет тех, кто хотел оформить визу «впрок».

Напомним, финские власти анонсировали 10-кратное сокращение числа туристических виз для россиян с 1 сентября.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»