СМИ узнали о планах создать морской курорт в Дагестане

Специалисты обсуждали создание морского курорта-аналога Сочи на совещании по развитию внутреннего туризма. Перспективным районом признано побережье Каспийского моря в Дагестане.

Ростуризм ищет новые локации для организации морского отдыха россиян из-за перегруженности существующих в России курортов. Хаотичная застройка и устаревшая инфраструктура в Сочи мешают наслаждаться видами.

Турпоток в Дагестан стабилен, а инфраструктура и единый архитектурный стиль помогут привлечь больше отдыхающих. Комплекс с отелями на 30 тыс. номеров на площади около 200 га обойдется примерно в 300 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

В Альянсе туристических агентств отметили, что заменить Сочи не получится, но курорт на Каспии может стать популярным благодаря собственным плюсам.

«Там уже есть хорошая транспортная доступность, огромные территории, нетронутые заповедники, а также море и горы», – сказал член правления Альянса Сергей Самохвалов в интервью радио Sputnik.

Он предупредил, что развитие туризма на Каспии не будет таким же быстрым, как в Сочи. Зато постепенные перемены не нарушат колорит региона, считает Самохвалов.

Ранее Ростуризм продлили чартерную программу в Дагестан до 24 сентября. Направление пользуется высоким спросом, и места на рейсы раскупаются за неделю до вылета.

Москва, Наталья Рязанова

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