Ростуризм предложил возвращать 40% стоимости тура на Дальний Восток

Размер туристического кешбэка за путешествия на Дальний Восток необходимо увеличить не до 40 тысяч рублей, а до 40% стоимости бронирования гостиницы или санатория. С таким предложением выступила глава Ростуризма Зарина Догузова на Восточном экономическом форуме.

По ее словам, увеличенный кешбэк по Дальнему Востоку, который впервые заработал в этом году, составляет в общем объеме незначительный процент.

«Чтобы продолжать такую отдельную меру поддержки для Дальнего Востока в рамках туристического кешбэка, нам, видимо нужно не до 40 тысяч увеличивать предельный кэшбэк, а до 40%. Это позволит нам увеличить именно средний возврат, который, как сегодня мы видим, не вырос», – приводит слова Догузовой агентство «Прайм».

«Надо настроить это под Дальний Восток, я думаю, многие коллеги меня сегодня в этом поддержат», – подчеркнула она.

Напомним, продажи туров по России с кешбэком на осень и зиму стартовали 25 августа и продлятся до 10 сентября 2022 года.

Впервые в этом году для регионов Дальнего Востока максимальный размер кешбэка при бронировании гостиниц и санаториев увеличен с 20 тысяч до 40 тысяч рублей. Его доля по-прежнему составляет 20% стоимости тура.

Владивосток, Наталья Петрова

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