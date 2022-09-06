Путин поручил создать морские курорты в Приморье

Президент РФ Владимир Путин призвал активнее использовать морские побережья России. В частности, создать всесезонные курорты в Приморье.

«Надо активнее использовать богатейший потенциал побережья Черного моря, Каспийского, Азовского и Балтийского морей, а также дальневосточного Приморья, тщательно проработать вопросы создания здесь крупных федеральных курортов. Они должны быть всесезонными», – сказал глава государства на заседании президиума Госсовета по вопросам развития туризма.

Каждый из новых курортов должен быть готов принять до 10 млн человек в год. В целом, нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» предполагает к 2030 году рост вдвое числа поездок граждан по России, в полтора раза – фонда номеров в отелях с современной инфраструктурой.

Владимир Путин отдельно отметил постоянный рост турпотока на Дальний Восток, в частности, на Камчатку, на Сахалин, в Бурятию.

Стенограмма заседания опубликована на сайте Кремля.

Предложения по созданию 12 курортов на Дальнем Востоке и концепции их развития будут сформированы уже к концу года, заверил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на Восточном экономическом форуме. Глава кабмина Михаил Мишустин поручил проработать федеральную туристическую схему «Дальний Восток».

«В нее входят территории Дальнего Востока – Камчатский край, Сахалинская область, Приморский край в первую очередь. По итогам этой работы уже в текущем году будут сформированы предложения по градостроительной документации и будут создаваться 12 курортов, их концепция развития, экономические модели», – пояснил вице-премьер.

Ранее перспективным районом для создания морского курорта-аналога Сочи признано побережье Каспийского моря в Дагестане. Плюсами региона стали стабильный турпоток, развитая инфраструктура и единый архитектурный стиль застройки.

Владивосток, Наталья Рязанова

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