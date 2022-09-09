В Таиланде рассказали, когда начнут принимать карты «Мир»

Центробанки России и Таиланда ведут переговоры по поводу использования российской платежной карты «Мир». Карты «Мир» могут заработать в королевстве не ранее через 2-3 месяца. Об этом сообщила исполнительный директор Туристического управления Таиланда Титипорн Маненате.

«Вопрос для Таиланда новый. Потому что никогда эта карта не упоминалась в банковских процессах. Наиболее реально, что это будет Сиамский коммерческий банк. Возможно, и другие. Но все это не раньше, чем через два-три месяца как минимум», – цитирует чиновницу РИА «Новости».

Как отметила Маненате, российская платежная система «Мир» уже ведет переговоры с Сиамским коммерческим банком по вопросам эквайрингу и снятия наличных.

Ранее сообщалось, что Таиланд планирует с 1 октября отменить все ограничения, связанные с пандемией Covid-19. Туристы смогут посещать королевство без ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации.

Бангкок, Наталья Петрова

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