Кипр ввел визовый сбор для россиян

Власти Кипра обновили визовую политику в отношении россиян, сообщили в Ассоциации туроператоров России. С 1 декабря граждане РФ должны будут платить сбор за оформление визы, которая сейчас выдается бесплатно.

«В рамках общей визовой политики ЕС, визовый сбор для взрослых заявителей за оформление национальной визы Республики Кипр составит 80 евро, для детей с 6 до 12 лет – 40 евро», – пишет «Вестник АТОР».

С 1 декабря с граждан Казахстана тоже будут брать по 80 евро за кипрскую визу. Для граждан Украины, Белоруссии, Грузии, Армении, Азербайджана плата составит 35 евро.

Прямые рейсы между Россией и Кипром приостановлены, как и оформление про-визы. Россияне могут въехать в кипрскую республику также по многократной визе, выданной Румынией, Болгарией или Хорватией, а также по многократному шенгену.

В середине сентября Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды перестали принимать от граждан РФ документы на оформление туристических виз.

Москва, Наталья Рязанова

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