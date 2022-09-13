Девять стран Евросоюза перестали оформлять визы россиянам

Девять стран ЕС перестали принимать от граждан РФ документы на оформление туристических виз для граждан. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Больше не принимают документы от туристов Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды», – говорится на сайте АТОР.

Вместе с тем, у россиян остается возможность путешествовать по Европе. Так к списку лояльных стран ЕС, которые до настоящего момента оформляли и продолжают принимать документы на визы под туристические поездки, относятся Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия. Кипр выдает национальную визу.

Однако в связи с тем, что число государств, где российских туристов желают видеть, сокращается, растут и сроки оформления документов. «Чем лояльней страна, тем дольше сроки получения паспорта еще до приостановки соглашений, поскольку лояльность прямо перетекает в ажиотаж и очереди. К таким странам сейчас относятся Франция, Испания, Германия. Еще на прошлой неделе сроки получения виз в такие страны были от полутора месяцев», – отметили туроператоры.

Предполагается, что сроки увеличатся еще на 7-10 дней, таким образом, поездку в Европу рекомендуется планировать минимум за 1,5-2 месяца. Более того, в АТОР советуют озаботиться получением визы и еще раньше – за 3-4 месяца до начала путешествия. Визовый кодекс ЕС позволяет подавать документы на шенгенскую визу за шесть месяцев до планируемой поездки.

В свою очередь Москва пока не планирует принимать зеркальные меры в отношении европейских стран. Как ранее сказал постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов, РФ останется «страной, приверженной демократии, свободе передвижения, страной, открытой для тех, кто хочет приехать и увидеть, как реально живут россияне и что происходит в России».

Париж, Зоя Осколкова

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