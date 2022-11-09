Российские туристы по ошибке прилетели в турецкий Мардин вместо Мадрида

Российские туристы попали в Турцию вместо Испании. Ошибку допустили сотрудники турагентства. Об этом сообщает газета Yeni Akit.

Россияне должны были попасть в Мадрид рейсом через Стамбул. Однако путешественники были крайне удивлены, когда по прибытии оказались не в Испании, а в Мардине.

Как сообщили в Ассоциации туристических компаний Мардина, хотя россияне и были шокированы этой ошибкой, но то, как их принимали, а также сам город, им очень понравились.

Ситуацию удалось быстро урегулировать. Уже на следующий день клиентов турфирмы отправили в Испанию рейсом через Стамбул.

Москва, Зоя Осколкова

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