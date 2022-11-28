АТОР предупредил о подорожании виз в Шри-Ланку

Власти Шри-Ланки повысят стоимость виз с 1 декабря 2022 года. Виза по прибытию подорожает на 20 долларов, электронная – на 15 долларов, пишет «Вестник АТОР» со ссылкой на посольство Шри-Ланки в Москве.

Стоимость электронной визы сроком действия 180 дней с однократным въездом вырастет с 35 до 50 долларов. До полусотни долларов подорожает и электронная виза на 30 дней с двухкратным въездом. Услугу можно оплатить в рублях при бронировании путевки у туроператора или онлайн с помощью карты иностранного банка.

Туристическая виза по прибытию с 1 декабря обойдется в 60 долларов вместо 40, и ее можно оплатить наличными.

Детская виза для путешественников младше 12 лет останется бесплатной.

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Москва, Наталья Рязанова

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