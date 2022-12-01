Союз туриндустрии предупредил о риске срыва летнего сезона

Летний турсезон может быть сорван, поскольку некому заниматься аттестацией гидов-проводников, считает глава комитета Российского союза туриндустрии по приключенческому туризму, гендиректор компании Russia Discovery Вадим Мамонтов. Закон требует ото всех гидов получить нагрудные карточки до 1 июля 2023 года, сообщила пресс-служба РСТ.

Мамонтов отметил, что аттестацию нужно проходить в марте-апреле, но пока ни одна организация не получила аккредитацию на проверку компетентности гидов. Федерации альпинизма России (ФАР) и Федерации спортивного туризма России (ФСТР) пытались подать заявки на аккредитацию, но безуспешно, добавил глава юридического отдела РСТ Николай Литаренко.

«Мы понимаем, что другим организациям будет еще сложнее получить аккредитацию на проведение аттестации. В разгар сезона никто этим заниматься не будет. Остается 3-4 месяца. А по оценкам ФАР и ФСТР, емкость этого рынка – порядка 10 тыс. человек. Ситуация порождает массу вопросов», – сказал Литаренко.

Он добавил, что нехватка гидов стала одной из причин гибели восьми туристов и гида на Камчатке. При этом, в правилах оказания услуг не прописано право инструктора отказаться от исполнения договора и оставить туриста в базовом лагере. Гиды могли бы оставлять на небольшой высоте тех, кто не готов для маршрута, по мнению гида.

Напомним, группа из десяти туристов начала восхождение на Ключевскую сопку. Шесть человек сорвались в пропасть и погибли.

Москва, Наталья Рязанова

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