В пирамиды Гизы будут пропускать за рубли

Власти Египта прорабатывают перевод в рубли оплаты за осмотр достопримечательностей Гизы. Планируется, что вскоре россияне смогут покупать билеты за национальную валюту.

«Данный вопрос сейчас действительно изучается, в ближайшее время будут предприняты меры по его реализации», – сказал глава комитета по туризму парламента Египта Нора Али в беседе с РИА Новости.

Вход на территорию пирамид Гизы для туристов составляет 240 фунтов (почти 10 долларов), но за осмотр каждой пирамиды придется заплатить отдельно. Например, вход в пирамиду Хеопса обойдется в 600 фунтов (25 долларов).

Турецкие отели используют российские сервисы для оплаты своих услуг рублями. Операции можно проводить по картам «Мир», VISA и Mastercard.

Москва, Наталья Рязанова

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