Шри-Ланка отменила ковидные ограничения на въезд в страну

Минздрав Шри-Ланки отменил все ограничения для туристов, связанные с пандемией коронавируса. С 7 декабря у прибывших в страну не будут требовать отрицательный ПЦР-тест или сертификат о прививках, пишет «Вестник АТОР» со ссылкой на министерство.

Туроператоры получили документы, что для пересечения границы Шри-Ланки в любой точке больше не требуются дополнительные документы. Россияне могут въезжать в Шри-Ланку, имея только заграничный паспорт и визу. Электронную визу нужно оформить заранее: заполнить анкету на сайте посольства и получить разрешение на въезд ETA.

Заразившихся Covid-19 иностранцев будет ожидать семидневная самоизоляция и лечение за свой счет.

Российские туроператоры надеются, что отмена ковидных ограничений подстегнет спрос на путешествия. На популярность Шри-Ланки может повлиять и возможность для россиян с 21 ноября открывать карты международных платежных систем.

Стоимость визы по прибытии в Шри-Ланку с 1 декабря 2022 года вырастет на 20 долларов, электронной – на 15 долларов.

Коломбо, Наталья Рязанова

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