Застрявших в Египте туристов вывезли в Россию

Российские туристы вернулись в Россию из Египта, где застряли из-за неопределенности с маршрутами авиакомпании iFly. Россиян доставили в Санкт-Петербург, передают «Известия».

Прибывшие туристы рассказали, что туроператор позаботился об их комфорте во время ожидания вывозных рейсов. Двое суток россияне провели в пятизвездочном отеле по программе «все включено». Некоторые были рады прибытию в Петербург, а не в Москву, как планировалось.

16 декабря порядка 500 туристов из России не смогли покинуть египетский курорт Хургада после окончания отдыха. Их собрали в один отель, пообещав отправить домой на вывозном рейсе.

Росавиация признала небезопасным маршрут авиакомпании iFly в Египет через небо над Сирией. Иордания закрыла небо для российских самолетов на пути в Египет. На 17 декабря на египетской территории оставались 150 россиян, которых туроператор Fun&Sun обещал вывезти рейсами Red Wings.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

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