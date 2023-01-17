Европа перевела россиян на годичные шенгенские визы

Консульства европейских стран перестали выдавать россиянам шенгенские визы на срок более года. Все чаще документ оформляют только на период поездки, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Кроме ужесточения требований к документам, европейские страны изменили сроки действия шенгенских виз, сократив их до 6-12 месяцев. При этом, период действия документа перестал зависеть от «визовой истории» заявителя.

«Туристам нужно быть готовыми к тому, что несмотря на частое посещение европейских стран они могут получить визу на более короткий срок, чем запрашивают. По оценкам туркомпаний, на получение шенгена в Москве потребуется в среднем 2,5-3 недели», – пояснили в АТОР.

Россияне все еще могут сдать документы на оформление шенгенской визы под туристические поездки в Австрию, Швейцарию, Италию, Испанию, Францию, Грецию, Хорватию, Венгрию, Словению. Чаще всего Австрия, Венгрия, Греция и Словения оформляют однократные визы, добавили в ассоциации.

В МИД РФ возмутились, что некоторые страны ЕС выдвигают заведомо невыполнимые условия выдачи виз, хотя формально не запрещают въезд российским туристам. В частности, они требуют оплаты визовых сборов через западные банки или предъявления медицинского страхового полиса иностранного страховщика, что крайне проблематично в условиях санкций.

Москва, Наталья Рязанова

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