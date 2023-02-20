Россия и КНР возобновили безвизовые туры для групп туристов

Соглашение о безвизовых групповых туристических поездках между Россией и Китаем снова заработало после приостановки во время пандемии. Туристы в составе групп смогут оставаться в стране-партнере до 15 дней без оформления визы, пишет РБК.

Подписанное в феврале 2000 года соглашение не действовал во время пандемии. Министерство туризма и культуры КНР с 6 февраля разрешило китайским турагентствам отправлять тургруппы в 20 стран, в том числе в Россию. Но туроператоры в РФ предупредили, что соглашение о безвизе для групповых туров не действует.

В Минэкономразвития подтвердили, что действие соглашения возобновили на прежних условиях. Тургруппы от пяти до 50 человек смогут въезжать и оставаться в соседней стране на срок до 15 дней без оформления визы.

Китайской стороне осталось прислать список туроператоров, которые будут организовывать такие туры. МЭР передаст список в пограничную службу для организации безвизового коридора. В министерстве не уточнили, когда безвизовый въезд для групп будет доступен официально.

Российский союз туриндустрии в Китае отметил, что турпоток между странами пока не вернулся в прежние объемы. Китайские туристы готовы ехать в Россию, но виза после пандемии подорожала втрое – до 1450 юаней (более 200 долларов).

Москва, Наталья Рязанова

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