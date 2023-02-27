Правительство выделит 7 млрд рублей на путешествия для молодежи

Правительство РФ выделит 7,2 млрд рублей на расширение молодёжной туристической программы «Больше, чем путешествие» в ближайшие три года. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение, сообщила пресс-служба кабмина.

Эти деньги потратят на обеспечение туристических сертификатов. Планируется выдавать 62,6 тыс. таких сертификатов ежегодно победителям конкурсов и олимпиад президентской платформы «Россия – страна возможностей». Сертификат позволяет бесплатно путешествовать по уникальным маршрутам и участвовать в образовательных программах.

«Благодаря таким поездкам ребята не только расширят кругозор, но и получат новые навыки и, возможно, найдут своё призвание», – сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Власти помогают развивать внутренний туризм. Одна из причин: снижение турпотока из-за границы. В 2022 году в Россию въехали более 13 млн иностранцев. Только 1,5% из них были туристами – это 200,1 тыс. человек. В 2019 году турпоток превышал 5 млн иностранцев, т.е. показатель сократился в 25,5 раза.

Москва, Наталья Рязанова

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