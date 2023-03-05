МИД РФ анонсировал соглашения о безвизовых поездках с 11 странами

Россия ведет переговоры о безвизовом режиме с 11 странами. Специалисты готовят проекты межправительственных соглашений с Мексикой, Саудовской Аравией, Гаити, Багамами и рядом других государств, рассказал замминистра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

«Проекты межправительственных соглашений о безвизовых поездках граждан с рядом государств, а это: Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия, Багамы, Барбадос, Гаити, Замбия, Кувейт, Малайзия, Мексика, Тринидад и Тобаго, – находятся на различных стадиях проработки», – сказал дипломат в беседе с ТАСС.

Иванов отметил, что работы ведется с разной скоростью, поскольку все решения зависят от обеих сторон. Он пообещал, что МИД РФ «обязательно проинформирует общественность», когда власти окончательно договорятся.

В конце 2022 года МИД РФ сообщил, что работает над соглашениями о безвизовом режиме почти со всеми странами Персидского залива.

Москва, Наталья Рязанова

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