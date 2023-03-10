Гостям отелей «все включено» в РФ предложат отечественный алкоголь в любом количестве

Отели системы «все включено» будут предлагать гостям отечественные алкогольные напитки в неограниченном количестве на обед и ужин. Этот пункт прописан в стандарте «Услуги средств размещения «все включено» и «ультра все включено», который начнет действовать 30 июня 2023 года.

«Алкогольные напитки российского производства представлены в неограниченном количестве на «шведском столе» на обед и ужин, а также в точке дополнительного питания: пиво – не менее одного вида, вино сухое/полусладкое красное/белое – не менее трех видов, крепкий алкоголь – не менее двух видов и коктейли на его основе», – цитирует документ ТАСС.

Безалкогольные напитки должны будут находиться на «шведском столе» и в точках дополнительного питания без ограничений, в том числе не менее трех видов безалкогольных коктейлей. Гостям отелей «ульта все включено» будут предлагать пять видов отечественного и импортного крепкого алкоголя, и семь видов коктейлей на его основе. Постояльцы пятизвездочных отелей «ультра все включено» на завтрак смогут пить сколько угодно игристого вина.

Работающие по системе «все включено» отели с тремя звездами должны будут иметь минимум два бара, с четырьмя звездами – три бара, с пятью звездами – четыре. Эти точки будут работать до часа ночи, а в отелях высокой звездности с «ультра все включено» хотя бы один бар будет круглосуточным.

В январе Росстандарт впервые определил нормы оказания услуг «все включено» и «ультра все включено» для российских гостиниц. Прежде каждое заведение само определяло, какие услуги будет оказывать в рамках пакета «все включено».

Москва, Наталья Рязанова

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