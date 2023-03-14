Китай с 15 марта возобновит выдачу всех виз

Министерство иностранных дел КНР с 15 марта возобновит оформление всех видов виз для иностранцев. В визовую политику внесли несколько изменений после того, как страна три года держала границы закрытыми.

«Находящиеся за рубежом органы, осуществляющие выдачу виз, возобновят рассмотрение и выдачу всех категорий виз иностранным гражданам, направляющимся в Китай», – цитирует заявление департамента консульских дел ТАСС.

Оформление возобновят с полуночи 15 марта по пекинскому времени с некоторыми изменениями. Выданные до 28 марта 2020 года визы будут признаны действующими, как и те, чей срок действия еще не закончился.

Безвизовый въезд в провинцию Хайнань и Шанхай для пассажиров круизных лайнеров также возобновят. Туристы из Гонконга и Макао в составе групп смогут снова в безвизовом режиме посещать провинцию Гуандун, а тургруппы из стран АСЕАН – город Гуйлинь Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая.

С 6 февраля Пекин разрешил китайским турагентствам отправлять тургруппы в 20 стран, в том числе в Россию. Соглашение о безвизовых групповых турпоездках между РФ и КНР официально возобновлено после приостановки во время пандемии. Туристы в составе групп смогут оставаться в стране-партнере до 15 дней без оформления визы.

Пекин, Наталья Рязанова

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