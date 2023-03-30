Росавиация анонсировала полеты в Южную Корею и Алжир

Росавиация прорабатывает организацию авиасообщения с рядом африканских государств, сообщил глава ведомства Александр Нерадько. До конца года могут также возобновиться полеты во Вьетнам и Южную Корею.

«В перспективе на текущий год прорабатывается открытие авиасообщения с Мьянмой, возобновление полетов во Вьетнам, Монголию, Саудовскую Аравию, Южную Корею. Прорабатывается возможность полетов в страны африканского континента: Эфиопию, ЮАР, Алжир, Тунис, других государств», – сказал Нерадько во время круглого стола в Совете Федерации.

Регулярные полеты гражданской авиации в новые регионы пока не планируются, добавил он. Ведется работа по реконструкции их аэропортов и посадочных площадок. Росавиация подготовила и передала проекты Минтрансу.

«Воздушное сообщение на аэродромы на новых территориях выполняться не будут по известным причинам. Первоочередные планы – по восстановлению аэропорта Мариуполь, в перспективе и следующие аэропорты», – цитирует чиновника ТАСС.

Ранее Александр Нерадько заявил, что Запад нацелился уничтожить авиацию в России, усиливая санкционное давление. Поэтому в страну запретили поставлять самолеты и комплектующие, а европейский рынок закрыли для российских авиакомпаний.

Москва, Наталья Рязанова

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