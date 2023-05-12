Болгария закрыла границы для туристов без открытого шенгена

Совет министров Болгарии принял поправки в документы, определяющие визовый режим для иностранцев. Теперь в страну не смогут попасть те, кто еще ни разу не воспользовался шенгенской визой для визита в другую страну.

Болгария сохранила безвизовый режим для владельцев действующих многократных шенгенских виз. Они смогут въехать в страну и оставаться там не более 90 дней при условии, что уже использовалась хотя бы один раз для посещения страны Шенгенской зоны.

Изменения в правилах коснутся также иностранцев с краткосрочными и долгосрочными визами Кипра или Румынии. После посещения этих стран въезд в Болгарию возможен на срок не более 90 дней в течение 180-дневного периода, пишет «Вестник АТОР».

В Софии напомнили, что болгарские визы не дают их обладателям права на въезд и пребывание в странах Шенгенской зоны.

В АТОР напомнили, что россиянам проще всего получить шенгенскую визу в Венгрию и Грецию. Шенген под туристические поездки по-прежнему выдают Австрия, Хорватия, Италия, Испания, Франция, Словения, Швейцария, Португалия.

Москва, Наталья Рязанова

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