СМИ: Россияне предпочли Турцию и ОАЭ для самостоятельных поездок

Россияне для самостоятельных путешествий чаще всего выбирают Турцию и ОАЭ, следует из данных крупнейших страховых компаний. Популярны у туристов без группы также Россия, Таиланд и страны Шенгена.

У клиентов РЕСО-Гарантия в 2023 году самыми популярными направлениями стали Турция, Шенген, ОАЭ, в «АльфаСтраховании» – Россия, ОАЭ и Турция. Посетители сайта «Евроинс Туристическое страхование» чаще покупают страховки для поездок в Таиланд, Турцию и ОАЭ, а напрямую чаще оформляют страховки для путешествий по Турции и России, передает агентство «Прайм».

Каждый третий (33%) опрошенный россиянин планирует летний отпуск. Из них половина намерена отдыхать дома, 29% – на даче, 15% – в поездках по России.

Москва, Наталья Рязанова

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