Туристов из РФ попросили сидеть в отелях из-за лесных пожаров в Турции

Генконсульство России в Анталье призвало отдыхающих в Турции россиян не покидать отели и не ходить в горы поодиночке. Угрозу могут представлять лесные пожары в курортной зоне Антальи и Муглы.

Проблема лесных пожаров появилась в Турции на фоне аномальной жары. В некоторых районах температура воздуха достигала 48-50 градусов. Местные власти усиливают меры пожарной безопасности по периметру наиболее массовых мест отдыха, но угроза сохраняется.

В Кемере накануне вечером возникло возгорание, которое раздуло сильным ветром. Огонь перешел в труднодоступную горную местность к северу от основной курортной зоны.

«Во многих уездах турецкой Ривьеры фиксируются очаги возгорания лесных массивов, полей и кустарников. На 25 июля наиболее сложная ситуация сложилась в районе Кемера. Призываем наших граждан быть предельно внимательными, по возможности, не покидать территорию отелей и воздерживаться от индивидуальных прогулок в горной и лесной местности», – предупредили в генконсульстве.

Дипмиссия заверила, что внимательно отслеживает ситуацию и поддерживает постоянный контакт с местными властями и туроператорами. В случае ЧС туристам из России посоветовали выполнять указания местных властей и держать при себе номера телефонов туроператора и российского посольства.

Анталья, Наталья Рязанова

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