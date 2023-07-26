Решетников заявил о скором начале безвизовых турпоездок между Россией и Китаем

Безвизовые групповые туристические поездки между Россией и Китаем начнутся «со дня на день», сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе совещания по развитию туризма с главой кабмина Михаилом Мишустиным в Горно-Алтайске.

Руководитель МЭР рассказал о планах запустить первые безвизовые поездки туристов с Ираном и Китаем в самое ближайшее время. «Мы обменялись перечнем туроператоров, все процедуры завершены, и со дня на день мы рассчитываем, что первые группы к нам приедут, дадут дополнительный турпоток», – отметил Решетников (цитата по ТАСС).

Ранее генконсул России в Харбине Сергей Линник сообщил, что Москва и Пекин завершают последние необходимые формальности, связанные с возобновлением безвизовых групповых поездок.

Напомним, в феврале в Минэкономразвития сообщили, что соглашение о безвизовых групповых туристических поездках между Россией и Китаем снова заработало после приостановки во время пандемии. Согласно документу, туристы в составе групп смогут оставаться в стране-партнере до 15 дней без оформления визы. В ведомстве отметили, что для пропуска китайских туристов в Россию Минэкономразвития должно получить актуализированный список китайских туркомпаний, которые планируют направлять групповые туры в рамках соглашения, и передать его Пограничной службе ФСБ РФ.

Горно-Алтайск, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»