Иранский посол раскрыл планы полностью отменить визы для россиян

Иран готов ввести полностью безвизовый режим с Россией, заявил иранский посол в России Казем Джалали. Он добавил, что российских туристов будут рады видеть в Иране летом и зимой.

«В Исламской Республике Иран полностью готовы отменить визы, чтобы граждане наших государств могли свободно ездить друг к другу. Мы ждем соответствующих решений от наших должностных лиц, после чего эти меры будут утверждены и переведены в практическую плоскость», – сказал Джалали в беседе с «Известиями».

Посол предположил: россияне плохо знают, что Иран может предложить туристам. Но и в южных районах, и на островах Киш, Кешм, порте Чабехаре, городах Бендер-Аббасе, Бушере будут рады видеть россиян в зимний период.

Накануне Вьетнам увеличил срок безвизового пребывания для туристов из России с 15 до 45 дней. Срок действия туристических электронных виз увеличен с 30 до 90 дней с правом многократно въезжать и выезжать из страны.

Москва, Наталья Рязанова

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