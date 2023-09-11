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Понедельник, 11 сентября 2023, 10:50 мск

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Россия предложила Оману и Саудовской Аравии отменить визы

Россия предложила ряду стран полностью отменить визы для туристов, рассказал министр экономического развития Максим Решетников. Это касается стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, партнерство с которыми Россия надеется углубить.

«Мы развиваем тему перехода к безвизу. Полную отмену виз мы предложили Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии, Малайзии. Там, где прирост туристов премиум-класса в том числе возможен. Поэтому это нас интересует», – сказал министр во время Восточного экономического форума (цитата по ТАСС).

Иранский посол в России Казем Джалали заявил, что его страна готова ввести полностью безвизовый режим с Россией. Дипломат заверил, что российских туристов будут рады видеть в Иране летом и зимой.

Владивосток, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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