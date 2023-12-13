В Турции хотят пересмотреть формат «Все включено»

В Турции предложили пересмотреть систему пребывания для туристов «Все включено» и дополнить его форматом «Плати по мере использования». Об этом пишет Turizm Gazetesi.

С предложением выступил президент Ассоциации туристических отельеров и операторов Средиземноморья (АКТОБ) Каан Кавалоглу. Инициатива обусловлена ростом расходов бизнеса в непростой экономической ситуации в Турции.

Главное изменение – отказ отдыхающих от спиртных напитков и тех продуктов, которые им не нужны. По словам главы ассоциации, новая модель может обеспечить ценовое преимущество.

«Модель «плати по мере использования» будет интегрирована в систему «все включено». Те, кто хочет использовать эту модель, меняют свои системы. В новую эпоху туристы смогут воспользоваться услугами «все включено» без алкоголя», – пояснил Кавалоглу.

Стоит отметить, что отказ от спиртного в системе «Все включено» в турецких отелях раньше уже обсуждался. Дело в том, что в Турции довольно высокий налог на алкогольные напитки, в результате стоимость туров в эту страну оказалась выше, чем на многих средиземноморских направлениях.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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