Турецкие отели могут исключить алкоголь из программы «Все включено»

Отели в Турции пересматривают стоимость размещения в формате «Все включено». Есть вероятность, что алкоголь исключат из пакета услуг. Об этом сообщает издание Turizm Guncel.

Турецкие гостиницы уже поднимали цены в этом году, в результате стоимость туров в эту страну оказалась выше, чем на многих средиземноморских направлениях. В росте стоимости следует винить и то, что в систему «Все включено» входят алкогольные напитки, а в Турции довольно высокий налог на спиртное.

Однако туротрасли Турции необходимо оставаться конкурентоспособной для семейного отдыха, несмотря на планируемое подорожание. Выходом из ситуации может стать введение ограничений или полное исключение алкоголя из формата «Все включено».

Подобные программы действуют на круизных лайнерах, когда спиртное не входит в стоимость пакета. При этом гости могут получить спиртное за доплату, либо купить его в баре при необходимости.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»