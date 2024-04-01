Власти Шри-Ланки вернули плату за визы для россиян

Власти Шри-Ланки с 1 апреля вернули сбор за визы для россиян. Программа по бесплатной выдаче туристических виз для граждан семи стран, в том числе России, действовавшая с конца ноября 2023 года, завершена. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

Для поездки на Шри-Ланку россиянам теперь потребуется или электронное разрешение на въезд (ЕТА) стоимостью 50 долларов, либо виза по прибытии за 60 долларов, которая оформляется в аэропорту. Для детей до 12 лет въезд визы на Шри-Ланку будут бесплатными.

ЕТА оформляется на сайте www.eta.gov.lk. Олатить сбор за визу можно только картами иностранных банков.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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