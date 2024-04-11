МИД призвал россиян отменить поездки в Израиль и Ливан

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной, и россиянам лучше воздержаться от поездок в страны региона, особенно Израиль и Ливан, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«По-прежнему остаётся нестабильной ситуация в зоне палестино-израильского конфликта, а также в районе «голубой линии» между Ливаном и Израилем. Настоятельно рекомендуем российским гражданам воздержаться от поездок в регион, особенно в Израиль, Ливан и на палестинские территории, за исключением случаев крайней необходимости», – говорится в телеграм-канале министерства.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что дата начала военной операции в Рафахе определена. Он не уточнил, когда ЦАХАЛ развернет активные действия на юге сектора Газа, но подчеркнул, что Израиль настроен на «полную победу над ХАМАС».

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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