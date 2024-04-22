Операторы вывезли почти всех застрявших в ОАЭ туристов – АТОР

Более 95% российских туристов, застрявшие в Дубае из-за непогоды, вернулись в Россию. Часть туров в ОАЭ сдвинулась по срокам, но аннулирований почти не было, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Туроператоры вывезли более 95% туристов. Расписание рейсов нормализуется, туристы вылетают на отдых и возвращаются по плану. Удалось вывезти в Россию почти всех туристов, которые застряли из-за ливня 16 и 17 апреля. Вылеты тех, кто не смог сесть на рейсы в выходные, запланированы на 22 и 23 апреля», – говорится в сообщении.

Россияне ожидают вылета в гостиницах. Основная часть рейсов вошла в график, пассажиров попросили не приезжать в аэропорт слишком рано, чтобы не создавать толкучку.

Ситуация в городе значительно улучшилась, но некоторые участки дорог еще закрыты. Налаживаются поставки продуктов в магазины и отели, такси работают значительно лучше, и доступ ко всем популярным туристическим местам Дубая открыт.

По данным АТОР, на 16 апреля из столицы ОАЭ не смогли вылететь около 2,5 тыс. российских туристов, т.е. почти половина от среднего ежедневного объема.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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