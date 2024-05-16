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Четверг, 16 мая 2024, 14:41 мск

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Доля отказов россиянам в шенгене за пять лет выросла в семь раз

Россия входит в пятерку лидеров по числу обращений граждан за шенгенской визой. При этом с каждым годом растет число отказов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров со ссылкой на данные Еврокомиссии.

«В 2023 году россияне обращались за шенгеном свыше 520 тысяч раз, и в 10% случаев в выдаче визы было отказано. В сравнении с 2019 годом доля отказов увеличилась в семь раз. На треть сократилась и доля выдаваемых мультивиз», – говорится в сообщении.

Общее количество заявок, поданных на шенген в прошлом году, превысило 10,3 млн, что на 37% больше, чем в 2022 году. Россия по итогам 2023 года замкнула топ-5 стран по числу обращений за шенгенской визой. Лидером стал Китай, граждане которого направили 1,1 млн заявлений. Следом идет Турция с 1,05 млн обращений. В пятерку вошли Индия (966 тысяч) и Марокко (591 тысяча).

Вместе с тем, растет доля отказов в получении шенгена в целом. Так в общей сложности в 2023 году странами Шенгенской зоны было выдано 8,49 млн виз, 17,7% заявлений были отклонены, что намного больше, чем в 2019 году (9,9%).

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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