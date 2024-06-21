МИД России выступил против одностороннего безвиза для отдельных стран

МИД России не поддержал идею в одностороннем порядке установить безвизовый въезд для граждан некоторых стран. Это лишит другие государства мотивации для отмены виз для россиян и снизит авторитет России, считает директор консульского департамента министерства Алексей Климов.

Установление в одностороннем порядке безвизового въезда для некоторых категорий иностранцев или отдельных стран стало бы преждевременным в нынешних геополитических условиях. Тем более, что в 2016 году Совбез России установил мораторий на подобные меры, напомнил дипломат.

Введение безвиза даже для дружественных стран повлекло бы необратимые последствия, поскольку стало бы прецедентом.

«Такие инициативы идут вразрез с основополагающим в сфере международных отношений принципом взаимности. Эти инициативы поставили бы иностранных граждан в привилегированное по сравнению с россиянами положение. Единожды созданный прецедент лишит иностранное государство мотивации к заключению соглашения о взаимной отмене виз и исключит в дальнейшем эту возможность», – пояснил Климов в интервью РИА Новости.

Россия уже подписала двусторонние соглашения об отмене визовых формальностей более чем с 65 странами. ведутся переговоры по данному вопросу еще с девятью государствами.

«Только за последние четыре года были заключены и вступили в силу 15 таких соглашений. Еще с девятью государствами в настоящее время ведутся переговоры о достижении подобных договоренностей», – добавил дипломат.

Китай упростил правила безвизового въезда для россиян. Теперь визу можно не оформлять членам тургрупп от пяти человек и находиться на китайской территории 21 день вместо 15.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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