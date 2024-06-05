Китай упрощает правила въезда для туристов из России

Китай снижает число российских туристов в группе, которым можно не оформлять визу, а также увеличивает срок пребывания. При этом переговоры по полному безвизу между странами, то есть для индивидуальных туристов, пока не ведутся. Об этом сообщил посол КНР в России.

Безвизовый режим для туристических групп от пяти до 50 человек между Россией и Китаем заработал 1 августа 2023 года. Сейчас ведутся переговоры по уменьшению количества человек в безвизовой группе до трех, а также по увеличению срока пребывания – с 15 до 21 дня. Планируется, что эти условия вступят в силу уже в 2025 году, пишут «Известия».

Кроме того, идет работа над введением электронного документооборота, что позволит упростить обмен данными и согласованными списками между Россией и Китаем. В настоящее время все документы оформляются на бумаге и переправляются через границу. Это создает неудобства и ответственным госорганам, и туроператорам.

Тем временем, уже согласован список операторов, которые могут оформлять такие туры. Он размещен на сайте Минэкономразвития и доведен до погранпунктов. В него вошли 559 организаций. Аналогичный список утвержден и с китайской стороны.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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