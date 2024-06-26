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Среда, 26 июня 2024, 14:01 мск

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АТОР: туры за рубеж подорожают из-за новых санкций

Туры на заграничные курорты подорожают из-за санкций против Мосбиржи, но туристы этого не заметят, пока сохраняется тенденция укрепления рубля. Об этом рассказал вице-президент АТОР Тарас Кобищанов.

«Импортеры услуг в расчетах вынуждены учитывать повысившуюся после прекращения торгов долларом и евро на Мосбирже банковскую маржу. Это может привести к незначительному – на 2-3% – подорожанию туров, – отметил Кобищанов. – Оно проявится, когда рубль вернется к прежним значениям. На данный момент рост стоимости туров нивелируется укреплением рубля».

По словам эксперта, текущий летний сезон будет похож на прошлогодний. При этом череда кризисов сильно повлияла на турпоток за рубеж. За границу стали ездить на 40% меньше россиян.

Согласно прогнозам, ситуация вряд ли в ближайшее время вернется к «допандемийному» уровню из-за отсутствия доступных туров в Европу, сложной логистики и слабого рубля.

Ранее Кобищанов сообщил, что из-за низкого спроса турецкие отельеры стали снижать цены. При этом стоимость отдыха в Турции все еще остается очень высокой для россиян из-за курса валют.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Санкции против России

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