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Воскресенье, 7 июля 2024, 07:59 мск

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Чехия запретила въезд россиянам без биометрических паспортов

Министр иностранных дел Чешской Республики Ян Липавский в четверг, 4 июля, заявил, что по причине соблюдения политики безопасности отныне россияне без биометрического паспорта не смогут попасть на территорию страны , – сообщают СМИ.

В своем аккаунте в соцсети X (экс-Twitter) Липавский написал: «Безопасность служит приоритетом для нашего правительства. Мы не будем ждать очередного акта диверсии. Любой, кто хочет оказаться в нашей стране, должен доказать, что он тот, за кого себя выдает, для россиян с небиометрическими паспортами этого будет не достаточно».

В свою очередь, представитель чешского МИДа Мариана Вернерова уточнила, что «если гражданин России предъявит в Чехии небиометрический паспорт, то будет считаться, что он находится в стране нелегально».

Издание České noviny со ссылкой на соответствующее распоряжение руководства МИД Чехии написало: «Чешская Республика не признает с 3 июля небиометрические паспорта Российской Федерации. Гражданам России с такими паспортами будет запрещено находиться на территории Чехии».

Прага, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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