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Среда, 28 мая 2025, 16:54 мск

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Иордания отменила визы для российских туристов

Россия и Иордания договорились о взаимной отмене виз. Об этом сообщается в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Распоряжение о заключении соответствующего соглашения подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Визы не понадобятся тем, кто собирается в Иорданию сроком до 30 дней.

В общей сложности без необходимости оформления визы можно провести в стране не больше 90 дней в течение года.

В настоящее время граждане России получают визы по прибытии в Иорданию. Ее стоимость составляет около 4,5 тыс. рублей.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Ближний Восток

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