Четверг, 11 сентября 2025, 19:46 мск

Туризм

Новости, Кратко, Популярное

«Аэрофлот» начнет выполнять рейсы в Краснодар с 17 сентября

«Аэрофлот» открыл продажу билетов на рейсы в Краснодар из Москвы и регионов России, но возобновление полетов планируется с 17 сентября. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

«На первоначальном этапе частота полётов между Москвой и Краснодаром будет составлять от 1 до 3 рейсов в день, далее планируем на этом маршруте до 5 ежедневных рейсов», – уточнили в авиакомпании.

Предполагается, что рейсы «Аэрофлота» в Краснодар из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга будут ежедневными. Полёты из Казани, Красноярска, Новосибирска и Уфы запланированы с частотой 3-4 рейса в неделю.

В ближайшие дни планируется открыть продажу билетов на прямые рейсы из Краснодара по международным направлениям.

Как сообщал «Новый День», сегодня краснодарский аэропорт возобновил работу – с 09:00 мск 11 сентября воздушная гавань открыта для обслуживания авиарейсов.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

