Акулы приплыли в Красное море через Суэцкий канал – океанолог

Нашествие акул в Красное море, из-за которого приходится закрывать пляжи курортов Египта, связано со строительством Суэцкого канала. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени Ширшова РАН Филипп Сапожников.

По словам специалиста, появление прямого сквозного пути миграции из Индийского океана в Средиземное море привело к тому, что хищников стали регулярно встречать в Хургаде, в Макади-Бэй и так далее.

Напомним, что на прошлой неделе и ранее акул заметили у берегов Хургады и курорта Макади, где за последние несколько дней закрыли пляжи около 10 отелей, среди которых пятизвездочные Labranda Royal Makadi, Cleopatra Luxury Beach, Stella Makadi.

Планирующих отдых в Египте туристов теперь предупреждают об акулах во время бронирования тура. По словам одного из туристов, он оформлял поездку на ноябрь и при бронировании путевки его несколько раз предупредили о том, что сейчас возле отельных пляжей плавают акулы. В воде можно встретиться с тигровой и тупорылой акулами, что опасно для людей.

Напомним, что последний раз акула напала на людей в Красном море в декабре прошлого года – один погиб, дугой был ранен.

Каир, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube