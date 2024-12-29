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Воскресенье, 29 декабря 2024, 16:07 мск

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В Египте акула напала на туристов, один человек погиб

В Египте акула напала на купающихся. По последним данным, один человек получил смертельные травмы, еще один пострадал. Об этом сообщило египетское министерство окружающей среды.

Инцидент произошел у побережья курортного города Марса-Алам. Отмечается, что туристы находились в воде за пределами отведенной для плавания зоны.

Нападению хищника подверглись двое иностранцев. Один из пострадавших скончался от полученных травм, второго пострадавшего доставили в больницу.

Каир, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Египет

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