В Египте акула напала на туристов, один человек погиб

В Египте акула напала на купающихся. По последним данным, один человек получил смертельные травмы, еще один пострадал. Об этом сообщило египетское министерство окружающей среды.
Инцидент произошел у побережья курортного города Марса-Алам. Отмечается, что туристы находились в воде за пределами отведенной для плавания зоны.
Нападению хищника подверглись двое иностранцев. Один из пострадавших скончался от полученных травм, второго пострадавшего доставили в больницу.
Каир, Зоя Осколкова
© 2024, РИА «Новый День»