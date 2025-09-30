С сегодняшнего дня визовые центры Чехии прекратили работу в России. Об этом сообщается на сайте визовой службы.

Предполагается, что теперь для подачи заявлений на получение чешских шенгенских виз следует обращаться напрямую в консульский отдел посольства Чехии в Москве.

Заявления, поданные ранее через визовые центры, после рассмотрения консульским отделом будут направлены заявителям выбранным ими способом в обычном порядке.

Ранее консульство Словакии в России почти после трехлетнего перерыва возобновило прием заявлений на получение виз для туристических поездок. Документы на получение визы можно подать в Москве и Санкт-Петербурге.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube