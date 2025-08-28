российское информационное агентство 18+

Словакия после трехлетнего перерыва возобновила выдачу туристических виз россиянам

Архив. Фото: schengenvisainfo.com

Консульство Словакии в России почти после трехлетнего перерыва возобновило прием заявлений на получение виз для поездок с целью туризма. Об этом говорится в сообщении визового центра оператора BLS International.

Как уточняется, документы на получение визы можно подать в Москве и Санкт-Петербурге.

Напомним, Словакия прекратила выдавать туристические визы осенью 2022 года вместе с несколькими другими странами Евросоюза. Почти три года визовые центры принимали документы только для поездок родственников граждан стран ЕС и обладателей ВНЖ, медицинских работников и некоторых других категорий граждан РФ.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

