ЕС может полностью прекратить выдачу шенгенских виз россиянам

Европейский союз может полностью заблокировать выдачу шенгенских виз гражданам России. Об этом заявили в Минэкономразвития.

«Риск есть всегда, на самом деле. На данный момент видим, что идут какие-то постоянные ужесточения. Сроки выдачи виз затягиваются, это ожидаемо», – рассказал директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов МЭР Никита Кондратьев.

7 ноября Еврокомиссия объявила о введении запрета на выдачу многократных шенгенских виз гражданам РФ. Россиянам придется подавать заявление на новую визу каждый раз, когда они планируют поездку в страны ЕС, что «позволит проводить более тщательную проверку заявителей для снижения потенциальных рисков безопасности», говорится в заявлении Еврокомиссии.

В Российском союзе туриндустрии отметили, что ограничения ЕС носят декларативный характер и вряд ли повлияют на и без того незначительный турпоток в Европу. Консульства европейских стран уже давно практически не выдают мультивизы россиянам.

