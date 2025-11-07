РСТ: мультивизы ЕС недоступны большинству россиян уже долгое время

Визовые ограничения Европейского союза, которые вводит Брюссель для россиян, носят декларативный характер и вряд ли повлияют на и без того незначительный турпоток в Европу. Об этом заявили эксперты Российского союза туриндустрии (РСТ), обратив внимание, что многократные визы получает сейчас минимальное число граждан РФ, решивших посетить Европу.

«Консульства европейских стран практически не выдают мультивизы россиянам. Греки уже более двух лет оформляют визовые разрешения только на сроки поездки. Бывают, конечно, отдельные случаи, но это очень большая редкость», – пояснил соруководитель комитета РСТ по выездному туризму Дмитрий Арутюнов, слова которого приводятся в публикации на сайте Союза.

Сейчас многократные визы чаще дают под деловые поездки, но это тоже стало редкостью. Представители турбизнеса обращают внимание, что предпочитают работать с теми странами, чья визовая политика остается наиболее предсказуемой. При этом посетить Европу россияне могут, отправившись в безвизовые Сербию, Боснию и Черногорию.

Согласно статистике, в 2024 году россияне получили почти 550 тысяч шенгенских виз, из которых 41% были многократными. Их доля сократилась по сравнению с 2023 годом на 15%.

Ранее сегодня стало известно, что Еврокомиссия объявила о введении запрета на выдачу многократных шенгенских виз гражданам России. Решение было одобрено всеми странами в Визовом комитете и вступит в силу 8 ноября.

