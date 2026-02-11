МЭР рекомендует россиянам отказаться от поездок на Кубу

Министерство экономического развития РФ выступило с рекомендацией российским туристам воздержаться от поездок на Кубу, а туроператорам и турагентам – приостановить продажу туров на островское государства. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«Минэкономразвития России рекомендует: российским гражданам – воздержаться от поездок на Кубу в туристических целях до нормализации обстановки. Российским туроператорам, турагентам: приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг на Кубу до нормализации обстановки», – говорится в сообщении.

Ранее сегодня Росавиация объявила о временной приостановке полетов авиакомпании «Россия» на Кубу после вывоза российских туристов. Корректировки в расписание полетов также внесла авиакомпания Nordwind. Одновременно туроператор Pegas Touristik остановил продажу туров на Кубу, все уже отдыхающие там туристы будут вывезены на родину.

Москва, Анастасия Смирнова

