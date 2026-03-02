Из Абу-Даби в Москву вылетел первый вывозной рейс с россиянами

Из Абу-Даби вылетел первый пассажирский самолет в Москву после массовых отмен рейсов. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров в России. Прибытие рейса авиакомпании Etihad Airways ожидается в Шереметьево в 21:36, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

По информации АТОР, в Москву отправились пассажиры с билетами Etihad, которые не смогли вылететь 28 февраля из-за начавшихся ударов США и Израиля по Ирану.

Рейсы из Абу-Даби в Санкт-Петербург и Сочи на сегодня отменены. Пока нет информации о том, будет ли рейс в Россию завтра, отметили в ассоциации.

Меж тем сроки открытия воздушного пространства над ОАЭ неизвестны, сообщило Генконсульство России в Эмиратах. Дипломаты отметили, что специальные эвакуационные рейсы не планируются, поскольку для их выполнения требуется открытое воздушное пространство. «До официального открытия неба требовать от авиакомпаний переоформления билетов или предоставления альтернативных рейсов нецелесообразно», – говорится в сообщении.

В дипмиссии также отметили, что в Дубае находится значительное количество российских туристов, и авиаперевозчики объективно не могут оперативно отвечать на все обращения. Однако основной рабочий сценарий следующий: после открытия неба авиакомпании будут выполнять дополнительные рейсы для вывоза своих пассажиров, указали в ведомстве, передает «Вести». В связи с этим туристам необходимо сохранять свои авиабилеты и после появления информации об открытии авиасообщения связаться с перевозчиком для регистрации на новый рейс.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube