В кабмине РФ оптимистично настроены по поводу открытия пляжей в Анапе

Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова выразила надежду на то, что взятые Роспотребнадзором пробы позволят открыть пляжи в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края, где в декабре 2024 года произошло загрязнение мазутом.

«Предложение Роспотребнадзора, я надеюсь, оно будет доведено до логического завершения, потому что еще пока идут окончательные исследования, все-таки позволит пляжи открыть», – приводит слова Голиковой РИА «Новости».

Зампред кабмина РФ на расширенном заседании коллегии Роспотребнадзора поблагодарила главу ведомства Анну Попову «за предложение и решение вопроса о том, как в этом сезоне открыть пляжи [Анапы]».

Голикова рассчитывает на то, что «все-таки последние пробы будут такими, что можно будет действительно купаться и приезжать туда и с семьей, и с детьми», передает «Интерфакс».

Накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Анапе восемь галечных пляжей исключили из опасной зоны. Речь идет о пляжах от села Большой Утриш до «Высокого берега». По его словам, решение об их открытии к курортному сезону будет принято после контрольных проб воды и грунта.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе из-за сильного шторма потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В море попало около 2,4 тыс. тысячи тонн нефтепродуктов. Часть мазута выбросило на пляжи Анапы и Темрюкского района Кубани. Из-за экологической катастрофы в Краснодарском крае запретили купание на 141 пляже в Анапе и девяти пляжах Темрюкского района.

Москва, Наталья Петрова

