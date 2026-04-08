Туроператоры рассчитывают на восстановления турпотока в Дагестан к лету

Туроператоры считают, что к летнему сезону спрос на поездки в Дагестан, вырастет. В настоящее время часть туристов взяла паузу, ожидая новых сообщений о ситуации в республике. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии.

«Темпы бронирования туров в Дагестан в течение последней недели замедлились на 40%. Спрос сместился на лето, на даты после 1 июня. На апрель бронирований нет, на май – единичные», – рассказал «Интерфаксу» член правления РСТ Сергей Ромашкин.

Чаще всего поездки в Дагестан аннулируют те, кто должен был заезжать на этой неделе. «В целом в регионе пока низкий сезон, поэтому влияние природной стихии на годовой турпоток будет небольшим», – считает эксперт.

Игроки туррынка отмечают сокращение объема бронирований до 20% неделя к неделе. Часть туристов взяла паузу, ожидая новых сообщений о ситуации в республике. Туроператоры называют это временным охлаждением спроса, которое не повлияет на летние продажи.

«Интерес к направлению сохраняется: каждый день поступают новые бронирования экскурсионных туров и пляжных отелей на лето. От ранее приобретенных туров на период май-сентябрь путешественники не отказываются. Объекты размещения готовятся к приему туристов в высокий сезон. По мере стабилизации ситуации в ближайшие недели спрос будет восстанавливаться», – сообщила коммерческий директор «Алеана» Оксана Булах.

Как сообщалось ранее, от наводнений в Дагестане пострадали более 6200 человек. Потоки воды из-за сильных ливней повредили тысячи жилых домов и инфраструктуру. В республике действует режим чрезвычайной ситуации.

Махачкала, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube