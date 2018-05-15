В Тюмени мальчик умер в больнице после удаления аппендицита

В Тюмени возбуждено уголовное дело из-за гибели мальчика после операции в областной больнице. Ребёнку удаляли аппендицит. Следователи предполагают, что имела место врачебная ошибка.

Дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Инцидент произошёл 7 мая 2018 года. Погибший ребёнок – 2005 года рождения. Операцию провели медики «Областной клинической больницы № 2», рассказали в пресс-службе следственного комитета России.

Силовики изъяли в учреждении документы, назначены судебно-медицинские экспертизы.

После публикации сообщения СКР в редакцию агентства «Новый день» поступили комментарии от департамента здравоохранения Тюменской области. Там пояснили, что мальчик попал в «Областную клиническую больницу №2» в тяжёлом состоянии. «Ребёнок сразу был госпитализирован в реанимацию, врачи сделали все возможное при оказании медицинской помощи», – сообщиа агентству пресс-секретарь ведомства Александра Малыгина. Она добавила, что нужно проследить все этапы обращения ребёнка за медпомощью. Департамент здравоохранения области намерен привлечь к расследованию обстоятельств трагедии ведущих экспертов области и страны.

Тюмень, служба информации

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